Gizem Karaca: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

2011 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen, ardından oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz ay Leyla Yaz asını verdikleri bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Anneliğe dair tecrübelerini sosyal medyada yayımlayan Gizem Karaca, yeni bir paylaşımda bulundu.

"SEN HAYATIMDA YAĞTIĞIM EN DOĞRU ŞEYSİN"

Kızı için duygusal bir yazı yazan oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kızıma... Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi mesela kendimi dünyanın en güçlü kadını hissederken daha çok korkularım çoğalacak. Zamanında endişe ettiğim her şeyin ne kadar önemsiz olduğunu anlayacağım. Sen büyüyüp serpildikçe biz kendimizi takdir edeceğiz ama zamanın elimizden kayıp gittiğine şahit olacağız. Belki yaşlandığımızı fark etmeyeceğiz. Bir bakmışız belki dünyanın başka bir ülkesinde ailecek gittiğimiz tatilde aynı masada kahkahalar atıyor olacağız. Belki senden telefon bekleyeceğim 'Of anne ya' diye daralacaksın. Erkek arkadaş problemlerini dinleyeceğim, babansa 'Ben duymak istemiyorum' diyecek. Belki babanı arayıp beni şikâyet edeceksin, ben de sana 'Seni 9 ay ben taşıdım karnımda!' diye çıkışıp sonra hemen pişman olacağım. Ama şunu bil ki hayatı sana inanılmaz neşeyle dolu dolu yaşatacağız. Hep sevgiyle, uykulara dalacaksın, huzur dolu uyanacaksın. Baban ve ben 20 gündür gözümüzü senin üstünden alamıyoruz. 'Sıra sende, sıra bende' diye evde etrafında dört dönüyoruz. Hayatımda yaptığım en doğru şeysin sen. Hayatımda verdiğim en büyük kararsın. 'Biz artık çekirdek aile miyiz?' diye ara sıra Kemal'e soruyorum. 20 gün önce hastaneye koştura koştura gittiğimizi hiç unutmayacağım. Bize 3 gün önceden yanlış alarmlar verip bu şakacı halini de hiç unutmayacağım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çünkü birlikte büyüyeceğiz birtanem, sen bana ben sana öğretmen olacağız. Çok şükür çok... Seni çok seviyoruz Yaz, iyi ki geldin.