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Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası

Oyuncu Gizem Karaca, sosyal medyadan makyajlı ve makyajsız hallerini gösteren bir video yayınladı. Karaca'nın değişimini gözler önüne serdiği paylaşım hayranlarından yoğun ilgi gördü

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  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleşmişti. 
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan ve uzun yıllardır, oyunculuk yapan Karaca, sosyal medya hesabından makyajlı ve makyajsız halini gözler önüne serdiği bir video yayınladı. 
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    30 yaşındaki Karaca, öncesi ve sonrasını kıyasladığı paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Podyumda, ekranda ya da sahnede gördüğünüz ünlülerin bir de doğal hallerine bakın...
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Melis Sezen
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Melis Sezen
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Hilal Altınbilek
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Hilal Altınbilek
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Bergüzar Korel
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Bergüzar Korel
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Hadise
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Hadise
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Gizem Karaca'dan öncesi ve sonrası - Magazin haberleri

    Pınar Deniz

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