"HİÇ ESTETİĞİM YOK"



Öte yandan Gizem Karaca, daha önce samimi açıklamalarda bulunmuştu. Karaca, kendisine yöneltilen, "Estetiğin var mı?" sorusuna, "Hiç estetiğim yok. Karşı değilim. Bir konuda mutsuzsan kendinle ilgili ve bu seni mutlu edecekse yapılabilir diye düşünüyorum" şeklinde cevap vermişti.