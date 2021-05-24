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Gizem Renklidağ TECHNÊ'de

Gizem Renklidağ'ın analog ve dijital teknikleri bir arada kullanarak resim sanatını bambaşka deneyimlere taşıdığı TECHNÊ adlı sergi, 28 Mayıs - 28 Haziran arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

Gizem Renklidağ TECHNÊ'de
Gizem Renklidağ'ın 'FISPIS'I
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HABERTURK.COM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijitalle dönüşen resim sanatının Türkiye'deki ilk örneği TECHNÊ sergisini 28 Mayıs'tan itibaren Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konuk edecek. TECHNÊ Sergisi, sanatseverleri tuvallerin teknolojiyle dönüşüp dijitalleştiği, hareketlendiği, sese - müziğe dönüştüğü benzersiz bir deneyime davet ediyor. Gizem Renklidağ'ın kendi geliştirdiği 'FISPIS' tekniğiyle hayata geçirdiği eserler, dijital sanat alanının usta isimleri aracılığı ile dönüşüyor ve bambaşka bir deneyim yaratıyor. TECHNÊ alışılmışın dışında çok katmanlı bir sanat deneyimi yaşamak isteyenleri, interaktif, hareketli ve eğlenceli dünyalara götürüyor.

TECHNÊ sergisi Türkiye'nin önde gelen dijital sanat stüdyolarından DECOL prodüktörlüğünde Gizem Renklidağ ve N. Cihan Çankaya'nın eş - kuratörlüğünde başladığı İstanbul yolculuğuna, İzmir'de devam edecek. 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılacak sergi pandemi koşullarına uygun bir şekilde gezilebilecek.

İlk kez 2017'de sanatseverlerle İstanbul'da buluşan TECHNÊ, dijital sanatçıların kolektif üretimleriyle süreç içinde gelişerek büyüyor. Tuval resimlerine bambaşka formlar ve boyutlar kazandıran sanatçılar, resim sanatını dijital tekniklerle dönüştürerek birçok farklı performans ve deneyim tasarlıyor. Ahmet Said Kaplan, Can Büyükberber, Deniz Kader, Hakan Hısım, Batuhan Güven, Hakan Yılmaz, Lara Kamhi, Mehmet Kızılay, Selay Karasu resim üzerine projeksiyon mapping ile algı sınırlarını zorlarken, HA:AR (Hande Şekerciler ve Arda Yalkın) karışık multimedya tekniği, Ender Diril foto-manipülasyon, Merve Özgören plastik sanat enstalasyonu, Ozan Türkkan yapay zeka kullanarak ürettiği animasyonla, Süleyman Yılmaz interaktif yerleştirmesi aracılığıyla sanat severleri çok katmanlı bir deneyime davet ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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