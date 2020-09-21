Yeşim Salkım ve kızı Gizem Salkım, önceki gün İstinyePark'taydı.
Üç yıllık eşi Ozan Düzdaş’tan boşanan Gizem Salkım, “Severek evlendik, karşılıklı saygı ile bitirdik. Arkadaşça ayrıldık. İkimiz için de hayırlısı olsun” dedi.
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