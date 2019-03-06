- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.
Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ve sanıkların ek savunmalarının alınmasının ardından gizli tanık "Albatros"un beyanları alındı.
Sanıklardan Fatih S'yi tanıdığını dile getiren Albatros, Fatih S'nin 2009 ile 2011 arasında FETÖ'nün Ankara Altındağ'daki "büyük bölge imamı" olduğunu kaydetti.
Sanık Fatih S'nin kendisine bağlı sözde bölge imamları ile haftalık toplantılar yaptığını ve örgüt hiyerarşisinde kendisinden üstte bulunan eyalet imamının düzenlediği toplantılara katıldığını aktaran Albatros, kendisinin bu toplantılarda yer aldığını anlattı.
Fatih S'ye bağlı 40-50 civarında da öğrenci evi olduğunu beyan eden Albatros, örgüt yöneticilerinin belirlediği hedefler doğrultusunda "bölge imamı" konumundaki FETÖ'cülerin esnafı örgüte kazandırmaya çalıştığını bildirdi.
Gizli tanık Albatros, "bölge imamı" konumundaki FETÖ'cülere başkaca bir görev verilip verilmediği sorusu üzerine, söz konusu örgüt üyelerinin aynı zamanda "gözcülük" görevini de yerine getirdiğini söyledi.
Albatros, "Örgütte eyalet imamlığı gibi üst düzey görev ifa edenlere gözcülük görevi verildi. Yani bu kişiler askerler ve emniyet personelinin de takibini yapardı." diye konuştu.
ARA KARARI
Tanığın dinlenmesinin ardından sanıklar ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, yapılan müzakerenin ardından ara kararı açıkladı.
Dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Eşref Laçın ve Ahmet Kırlı'nın tahliyesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.
İDDİANAMEDEN
Davanın iddianamesinde, TEM Dairesi Başkanlığı Nöbetçi Amirliğini 27 Temmuz 2016 akşamı arayan ve ismini vermek istemeyen kişinin, "elinde çok önemli bilgilerin olduğunu, bu bilgileri kapalı zarf içinde Emniyet Genel Müdürlüğü binasının alt kısmında kalan Cemal Süreyya Parkı'ndaki çöp bidonuna bıraktığını, detaylı incelenmesi sonucu FETÖ ile alakalı çok önemli konuların çözüleceğini" beyan ettiği belirtiliyor.
İhbarda bildirilen çöp bidonunun incelenmesi sonucu sarı renkli zarfta 11 sayfa, beyaz renkli ikinci zarfta da 6 sayfadan oluşan isim listesi olduğunun belirlendiği bildirilen iddianamede, listede isimleri yer alan kişiler hakkında soruşturma açıldığı kaydediliyor.
Savcılık soruşturması sonucunda, ihbarda isimleri yer alan kişilerin FETÖ üyesi oldukları ve örgütün "mahrem hizmetler yapılanması"nda görev üstlendiklerinin belirlendiği ifade ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.