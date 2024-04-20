Dünyanın en etkili 100 ismini öğrendiğimiz bir haftayı geride bıraktık. Time Dergisi, her yıl olduğu bu yıl da 'Sanatçılar', 'İkonlar', 'Titanlar', 'Liderler', 'Öncüler' ve 'Yenilikçiler' başlıkları altına topladığı 'Time 100' listesini açıkladı. Liderlerin, iş insanlarının olduğu listenin renkli tarafına bakalım... Sanatçılar kategorisinde başı çeken, göçmen kızı Dua Lipa merceğimizde.

28 yaşındaki şarkıcının bu listeye girmesi, temsiliyeti açısından önemli. O, İngiliz sanatçı olarak anılsa da İngiltere'ye göç etmiş Arnavut bir ailenin kızı olarak ilginç bir hikâyesi var.

Londra’da doğan Dua Lipa’nın annesi ve babası 1990’larda memleketleri Kosova’daki çatışmalardan kaçarak İngiltere’ye göç etmiş. Kosova’da hukuk ve diş hekimliği eğitimi alırken savaş nedeniyle kaçtıkları İngiltere’de restoranlarda çalışan anne - baba, Dua henüz 11 yaşındayken Kosova’ya dönmüş. Ama Dua, 14 yaşındayken müzik tutkusunu uluslararası platforma taşımak için tek başına Kosova’dan İngiltere’ye gitmiş, arkadaşlarıyla kalmış.

Amy Winehouse’un da eğitim gördüğü okulda müzik dersi alarak kendine bir kariyer hedefi belirlemiş. YouTube ve SoundCloud’da şarkı cover'larını yayınlamaya başlayan ve modellik yapan Dua, ünlü bir menajerlik şirketinin dikkatini çekince gelsin albümler ve tabii ödüller...

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KÖKLERİNİ UNUTMADI Adı, Arnavutçada; 'sevgi' ve 'istemek' anlamlarına gelen Dua, müzik alanında başarı yakalama isteğini yerine getirmiş bir isim. Hayalleri uğruna verdiği mücadele, başarısının kaynağını oluşturuyor. Oyunculuğa da el attı, marka elçisi de oldu. Dünya çapında sevilen müziği, servetine servet katmasını sağladı. Önünde hâlâ uzun yıllar var ama kariyeri büyük ilerlemeler kaydetti. Bu, net servetinin de hızla artmasına neden oldu. Celebrity Net Worth'e göre Lipa'nın net serveti 35 milyon dolar oldu. İngiltere'de başlayıp dünyaya yayılan başarısıyla dünyaca ünlü bir yıldız olurken, köklerini unutmadı. Babasıyla birlikte, 2016 yılında, mali zorluklar yaşayan insanlara yardım etmek için memleketi Kosova'da düzenlenen yıllık konserlerle para toplama amacını taşıyan Sunny Hill Vakfı'nı kurdu. Müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle iki yıl önce Arnavutluk Cumhurbaşkanı tarafından vatandaşlık da verildi Lipa'ya. Şimdi de Time 100 listesine alınarak onurlandırıldı. Lipa'yı anlatan ünlü rock şarkıcısı Patti Smith şu ifadeyi kullandı: Müzikal hayallerini hayata geçirmek için 15 yaşında evden ayrıldı. Azimlidir, bağımsızdır ve bilgi arzusuna sahiptir. Geleceğin sanatçılarını çevrelerindeki dünyaya karşı dikkatli olmaya çağırıyor. REKLAM

SON BAĞINI DA KOPARDI Prens Harry, bu hafta İngiltere ile bağlarını tamamen koparan son hamlesiyle gündeme geldi. Bir zamanlar, "Birleşik Krallık benim evim ve sevdiğim bir yer. Bu asla değişmeyecek" dese de son birkaç yıl içinde işler onun için değişmiş görünüyor. İngiltere'de nüfus ve ikametgâh bilgilerini saklayan Companies House'un belgelerinde, Prens Harry'nin, daha önce Birleşik Krallık olarak kaydedilen ikametgah bilgilerinin artık resmen ABD olarak değiştirildiği ortaya çıktı. Peki bu neden önemli? İngiltere'de kralın ülke dışında olması veya hasta olması durumunda ona vekalet edebilecek kraliyet ailesinin yedi üyesinden biri de Prens Harry. İngiliz yasalarına göre krala vekalet edebilecek devlet müşavirlerinin Birleşik Krallık'ta bir ikametgahı olması gerekiyor. Ancak Kral Charles'ın Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan, Kraliçe Elizabeth'in düğün hediyesi olarak verdiği Frogmore Kır Evi'ni boşaltmasını istemesinin ardından Harry'nin İngiltere'de bir evi kalmadı. Kral Charles, geçen yıl devlet müşavirliği yasasıyla Prens Harry'yi görevden alma şansına sahip oldu ama söylenene göre, aile için gerilimi artırmamak için bunu yapmayı tercih etmedi. Harry için İngiltere ile işler hiç yolunda gitmedi. Parasını kendisi ödemeyi teklif etmesine rağmen, İngiliz İçişleri Bakanlığı, Britanya'dayken Harry ve ailesine verilen polis korumasını da kaldırdı ve mahkeme kararıyla bu durum kesinlik kazandı. Üstüne bir de Harry'ye 1 milyon sterlinlik mahkeme faturası çıktı. Harry, artık bu ülkeyle bağlarını koparmasın da ne yapsın! REKLAM

SONUNDA BU DA OLDU Evet, "Sonunda bu da oldu" dedirten haber, Miss AI, yani Yapay Zekâ Güzellik Yarışması oldu. Özetle, yapay zekâyla üretilmiş kadınların güzelliği yarıştırılacak. Elbette, gerçekte var olmayan bu kadınlara değil, onların yaratıcılarına ödül verilecek. Binlerce katılımın olması beklenen yarışmanın tek bir kuralı var; o da yarışmacıların yüzde 100 yapay zekâ tarafından üretilmiş olması. Yarışmanın bir diğer ilginç tarafı, jüri heyetinde hem yapay zekâ kişiliklerinin hem de gerçek kişilerin yer alması olacak.

REKLAM ÜZME BİZİ JON! Haftanın üzücü haberi, yılların efsanevi rock yıldızı Jon Bon Jovi'den geldi. 2022'de ses tellerinden ameliyat olmasından bu yana sesini korumak için ses terapisi görmeye devam eden sanatçı, eski sesine kavuşamazsa müziği bırakacağını açıkladı. Sesinin düzelmemesi halinde sönük performanslarla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediğini söyleyen müzisyen, "Gecede iki buçuk saat performans sergilemek istiyorum. Bunu ne kadar iyi yapabileceğimi biliyorum. Eğer yapamazsam, hiçbir zaman şişman Elvis olmaya ihtiyacım yok" sözleriyle saygıyı bir kez daha hak etti.