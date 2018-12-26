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Oğlumu parka götürüyorum oradaki veliler de ‘niye acele ettin, niye bu kadar erken evlendin’ diyorlar. Aslında erken değil benim için çünkü ben çocukları çok aşırı seven bir tipim. Bir de çocuğa bakabilmek enerji meselesi, şu an bile çok yoruluyorum. Bence doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Anne olmak için de hazırdım. Çok planladığımız bir şey değildi ama yine de çok mutluyum.