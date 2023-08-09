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        Haberler Magazin Gökçe'nin Hayrabolu konseri de iptal edildi  - Magazin haberleri

        Gökçe'nin Hayrabolu konseri de iptal edildi 

        Gökçe'nin iki belediye başkanı tarafından iki gün içinde iki konseri iptal edildi. LGBTİ+'ye destek verdiği gerekçesiyle önce Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, daha sonra da Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, Gökçe'nin konserini iptal ettiklerini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:27
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        Konserleri iptal oldu
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        Gökçe, iki gün içinde iki ayrı ilçede konsere çıkmaya hazırlanıyordu. Ne var ki iki ilçenin belediye başkanları konserleri iptal etti.

        Gökçe; önce Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Termal Turizm Festivali çerçevesinde sahneye çıkacaktı. Ne var ki LGBTİ+'ye destek verdiği gerekçesiyle konseri ilçenin belediye başkanı Mustafa Çöl tarafından iptal edildi.

        Gökçe'nin 2021'deki paylaşımı bu şekildeydi.

        Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada "Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine! 11 Ağustos 2023'te planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBTİ+ desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz. Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim" dedi.

        Gökçe, Sandıklı'dan bir gün sonra Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 31'inci Ayçiçeği Festivali'nde 12 Ağustos'ta sahneye çıkacaktı. Ancak ilçenin belediye başkanı Dr. Osman İnan da Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl gibi LGBTİ+'ye destek verdiği gerekçesiyle Gökçe'nin konserinin iptal edildiğini açıkladı.

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        #gökçe
        #Hayrabolu
        #Tekirdağ
        #konser
        #Osman İnan
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