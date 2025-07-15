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        Haberler Müzik Gökhan Tepe'den Van'da müzik şöleni

        Gökhan Tepe'den Van'da müzik şöleni

        Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Gökhan Tepe, geniş repertuvarıyla on binlere unutulmaz bir gece yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 22:35 Güncelleme: 15.07.2025 - 22:35
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        Van'da müzik şölen
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        Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, 90’lardan günümüze varan geniş repertuvarıyla on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

        Gökhan Tepe, Van Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü gününde Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda sahne aldı.

        Yeni şarkısı 'Derde Aşık Olmuşuz'un yanı sıra 'Gel Aşkım', 'Yürü Yüreğim', 'Can Özüm' gibi sevilen şarkılarını alanı dolduran dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyleyen Tepe, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’i de sahnesinde yad ederek, merhum sanatçıların eserlerini seslendirdi.

        Konserinde seslendirdiği 90’lar şarkılarıyla Vanlılara nostalji dolu saatler yaşatan ünlü şarkıcı, davul performansıyla da Vanlıları coşturdu.

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        #Van Kültür Yolu Festivali
        #Gökhan Tepe
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