Göksel'in Albüm Habercisi Yeni Teklisi 'Bıçak' Yayında

Göksel’in dramatik tonlardaki yeni şarkısı 'Bıçak', acının içinden güçlü bir başkaldırıyla geçişin hikâyesini anlatıyor. 'Bıçak', her şeye rağmen hayata devam etmenin gücünü ortaya koyuyor.

Şarkının fotoğrafları için Milano’da Aytekin Yalçın’ın objektifine poz veren Göksel; “Bıçak’ı kalbimin en dar vakitlerinde yazmıştım. Şimdi bir yerlerde, her kim aynı duygularda ise nefesim iyi gelsin isterim. Bütün o saplanan bıçaklardan sonra, iyi ki çarpıyor kalbimiz hâlâ” diyerek yeni teklisini müzikseverlerle paylaştı.