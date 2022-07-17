Göksel'in zor anları! İmdadına ekip arkadaşı yetişti...

"İNSANLAR HER ŞEYE ALIŞIYOR"

Mutfakta verdiği pozlarını paylaşan Göksel, "Anneciğim yine haklı çıktı" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Annem, bana ev işlerini öğretirken bayağı direnirdim. 'Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki' diye tutturmuştum. O da ısrar ederdi, 'Bir gün ihtiyacın olabilir' diye. O gün geldi, çattı.

Anneciğim yine haklı çıktı. Bu arada ben özenle yemek yapmanın ne kadar zevkli olduğunu keşfettim. Hele bir de sevdiklerin mutlu oluyorsa...

Zamanını doğa ile iç içe geçiren şarkıcı, köy yaşamıyla ilgili, "İnsan her şeye alışıyor. Değişik bir hayatı deneyimliyorum. Bu süreçte en çok market poşetlerini temizlerken zorlandım." açıklamasını yapmıştı.