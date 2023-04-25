Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Jimnastik
ABONE OL

Göksu Üçtaş Şanlı, sporculuk kariyerini sonlandırdı

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, sporculuk kariyerini sonlandırdı

Göksu Üçtaş Şanlı, sporculuk kariyerini sonlandırdı
AA

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Göksu Üçtaş Şanlı, ilk ve son aldığı madalyaların fotoğraflarını paylaştığı Twitter hesabında şu açıklamalarda bulundu:

"Ufak bir plan değişikliği ile uzun yıllardır performans sergilediğim sporculuk kariyerimi burada sonlandırdığımı bildirmek istiyorum. 28 yıl önce küçük bir çocukken ellerimden tutup bana böylesi bir amacı vizyon edinmemi sağlayan en büyük teşekkür, başta anneme ve aileme gelsin. Cimnastiğe ilk başladığım günden itibaren üzerimde hakkı, emeği olan bana inanan tüm antrenörlerime çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Türkiye Cimnastik Federasyonu ailesine, beni izleyen, destekleyen veya ilham bulan herkese çok teşekkür ederim. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda şimdiden tüm takım arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum."

2012 Londra Olimpiyatları'na katılıp, bu branşta Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan 32 yaşındaki Göksu Üçtaş Şanlı, 2020'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde ikinci olarak Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Semih Saygıner'in yeni adresi belli oldu!
DİĞER Semih Saygıner'in yeni adresi belli oldu!
Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu
DİĞER Grekoromen Milli Takımı Avrupa şampiyonu!
Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu
DİĞER Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu!
Milli güreşçi Selçuk Can'dan bronz madalya
DİĞER Selçuk Can'dan bronz madalya
Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa Şampiyonu
DİĞER Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa Şampiyonu
Ali Cengiz'den gümüş madalya
DİĞER Ali Cengiz'den gümüş madalya
Yunus Emre Başar, Avrupa üçüncüsü
DİĞER Yunus Emre Başar, Avrupa üçüncüsü
Adem Burak Uzun Avrupa Şampiyonu
DİĞER Adem Burak Uzun, Avrupa Şampiyonu
Kadın Milli Güreş Takımımız Avrupa ikincisi oldu
DİĞER Kadın milli güreşçiler Avrupa ikincisi
Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
DİĞER Hakan Şükrü Kurnaz'dan gümüş madalya!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.