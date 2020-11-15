A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup’ta İstanbul’da karşı karşıya geldiği Rusya’yı 3-2’lik skorla mağlup ederken, goller 3 farklı isimden geldi. Millilerin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.

Bu sezon İngiliz ekibi Leicester City’e transfer olan Cengiz Ünder, bu maç birlikte milli takımdaki 8. golünü attı. Sakatlığını atlattıktan sonra Everton’da forma giymeye başlayan Cenk Tosun da ay-yıldızlı forma ile 18. kez gol sevincini yaşadı.

Fortuna Düsseldorf’da forma giyen Kenan Karaman da milli takım ile 4. golünü kaydetti.