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Gömdüğü roketatarın yerini gösterecek

Trabzon’un Maçka İlçesi Altındere Mahallesi Karaağaç Yaylası’nda 16 Mayıs 2017 tarihinde Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz’ün şehit eden teröristler arasında İranlı Kawa kod adlı Behruz Dudkanlu olduğu ortaya çıktı. Teröristin bugün Gümüşhane’nin Torul ve Kürtün kırsalında gömdüğü roketatarın yerini göstereceği öğrenildi. Saldırı sırasında askeri araca roket atılmış fakat roket patlamamıştı.

Sorgusu Gümüşhane'de sürecek

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Maçka İlçesi Altındere Mahallesi Karaağaç Yaylası’nda 16 Mayıs 2017 tarihinde Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz’ün şehit eden teröristler arasında İranlı Kawa kod adlı Behruz Dudkanlu olduğu ortaya çıktı. Diğer teröristlerden ayrı bir noktadan atış yapan teröristin gösterdiği yerde, çok sayıda boş kovan bulundu. 

BİN 700 ASKERLE DEV OPYERASYON 

Doğu Karadeniz’de PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bin 700 askerin katıldığı operasyonlar kapsamında son olarak Aras Faraşin adlı terörist gıda maddesi aradığı sırada yapılan ihbar üzerine yakalandı. Güvenlik güçlerine teslim olan teröristin Trabzon il sınırları içerisinde her hangi bir eyleminin bulunmadığı belirtildi. 

YORGUNDUK, ÖLMEKTEN KORKTUK

Trabzon’un Tonya İlçesi Köprüyanı ve Ormaniçi Mahalleri kırsalında 2018 Aralık ayında bulunan ve imha edilen iki deponun yerini güvenlik güçlerine gösteren Behruz Dudkanlu adlı terörist, jandarma sorgusunda ise sığınakta bulundukları sırada askerlerin üzerinden geçtiğini belirterek, “Çok yorgunduk. Çatışma riskini göze alamadık. Ölmekten korktuk” dediği öğrenildi.

SORGUSU GÜMÜŞHANE’DE SÜRECEK

İranlı terörist, bugün Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edilecek. Gümüşhane'nin Torul İlçesi Harmancık Tünel üzerinde 5 Haziran 2016 tarihinde pusu kuran terör örgütü üyeleri jandarma devriye aracına ateş açılmış, açılan ateş sonucunda Uzman Çavuş Özgür Tok ve jandarma er Salih Bulut şehit olmuş. Hain pusuda yer aldığı belirlenen Behruz Dudkanlu adlı teröristin bugün Gümüşhane’nin Torul ve Kürtün kırsalında gömdüğü roketatarın yerini göstereceği öğrenildi. Saldırı sırasında askeri araca roket atılmış fakat roket patlamamıştı.

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