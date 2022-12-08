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Gonca Vuslateri dahil değil

Başrollerini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz'ün oynadığı 'Her Şey Dahil' adlı filmin galası dün akşam gerçekleştirilen bir organizasyon ile yapıldı. Yapım şirketinin Vuslateri'ye verdiği sözleri yerine getirmediği ve bu yüzden oyuncunun geceye katılmayacağı ileri sürülmüştü. Gonca Vuslateri'nin galaya gelmemesinin ardından filmin yapımcısı Metin Özkan, iddialarla ilgili "Bu konuyu şu anda konuşmayalım. Filme odaklanalım. Sadece filmi konuşalım" demekle yetindi

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  • Gonca Vuslateri 'Her Şey Dahil' filminin galasına katılmadı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yapımını Sacro Film’in, yapımcılığını Metin Özcan ve Hande Alpaslan’ın üstlendiği, başrollerini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz'ün paylaştığı 'Her Şey Dahil' adlı filmin galası dün akşam gerçekleşti. Ancak galaya Vuslateri katılmadı. 
  • Gonca Vuslateri 'Her Şey Dahil' filminin galasına katılmadı - Magazin haberleri

    Organizasyondan saatler önce yapım şirketinin ünlü oyuncuya verdiği sözleri yerine getirmediği ve bu yüzden Vuslateri'nin geceye dahil olmayacağı ileri sürülmüştü.
  • Gonca Vuslateri 'Her Şey Dahil' filminin galasına katılmadı - Magazin haberleri

    "BU KONUYU KONUŞMAYALIM"

    Konuyla ilgili soruları yanıtlayan filmin yapımcısı Metin Özcan, iddialarla ilgili "Gonca Hanım'ın gelmemesi bilgimiz dahilindedir" ifadelerini kullandı. Özcan, gazetecilerin, "Bazı verdiğiniz sözleri yerine getirmediğiniz yazıldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusunu ise "Bu konuyu şu anda konuşmayalım. Filme odaklanalım, sadece filmi konuşalım" yanıtını verdi.
  • Gonca Vuslateri 'Her Şey Dahil' filminin galasına katılmadı - Magazin haberleri

    "BİZ ÇOK EĞLENEREK ÇEKTİK"

    Filmin diğer başrol oyuncusu Gürgen Öz de şunları söyledi:

    Biz çok eğlenerek, sabahları Datça'da yüzerek, keyifle, halkla iç içe, güzel insanlarla, güzel mekanlarda pozitif bir film çektik ve bu filme de yansıdı. Kış vaktinde bu naif ve tatlı film, içinizi ferahlatacak. Güzel manzaralarla, güneşle, denizle, tatlı şarkılarla, güzel sahnelerle içinizi rahatlatacak. Hepimizin sıkıldığı bu gergin dönemde bizi biraz neşelendirecek bir film amaçladık ve başardık. Ailecek izleyebileceğiniz, içinde küfür veya aşağılama olmadan rahatsız etmeyen bir hikayesi var. Bu tatlı işe hepinizi bekliyoruz.
  • Gonca Vuslateri 'Her Şey Dahil' filminin galasına katılmadı - Magazin haberleri

    "DATÇA'YA İLK DEFA FİLM İÇİN GİTTİM"

    Oyuncu Hakan Bilgin, "Ben Datça'ya ilk defa film için gittim, Özgün’ün (Bayraktar) oralı olduğunu öğrendik. Biz bu filmi Özgün için çektik. Datça'yı çok sevdik, çok iyi insanlarla tanıştık. Gürgen’in de dediği gibi; "Bu soğuk ve gergin dönemde keyifli bir aile filmi ortaya koyduk, herkesi bekliyoruz" diye konuştu.
  • Gonca Vuslateri 'Her Şey Dahil' filminin galasına katılmadı - Magazin haberleri

    Özgün Bayraktar ise "Türkiye'nin cennet köşesi dediğimiz bir yerde çok güzel çok keyifli bir iş çektik. Umuyorum ki çok eğleneceksiniz. Film içerisinde bizim başımıza binbir türlü iş geliyor ama tüm bunlara rağmen filmi çok keyifli bir şekilde bitirdik. Umuyorum ki herkes çok keyifle filmi izler" ifadelerini kullandı.
  • Gonca Vuslateri 'Her Şey Dahil' filminin galasına katılmadı - Magazin haberleri

    'Her Şey Dahil', 9 Aralık'ta vizyona girecek.

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