G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilim kurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir.
Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan TürkFilmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan Ailesi'nin bankalarına devlet el koyunca, film de TMSF kontrolüne geçti. Vizyona girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir.
GORA FİLMİ KONUSU
Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.
GORA FİLMİ OYUNCULARI
|Oyuncu
|Karakter
|Cem Yılmaz
|Arif Işık/Komutan Logar Trihis/Erşan Kuneri/Komutan Kubar/Vumarın oğlu Timar
|Rasim Öztekin
|Bob Marley Faruk
|Özkan Uğur
|Garavel, Anonsçu
|Şafak Sezer
|Kuna
|Özge Özberk
|Ceku Lamtina
|Ozan Güven
|Robot 216, Gerzek
|Engin Günaydın
|Editör
|İdil Fırat
|Mulu Lamtina
|Erdal Tosun
|Rendroy
|Cezmi Baskın
|Amir Tocha Lamtina
|Muhittin Korkmaz
|Tihulu
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