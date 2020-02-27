Görme engelliler bale ile buluşuyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2016 yılında Fındıklı Rotary Kulübü önderliğinde Sesli Betimleme Derneği ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi işbirliği ile Türkiye’ de bir ilki gerçekleştirerek 'Engelli sanatseverlere Sesli Betimleme ile Fındıkkıran Balesi'ni sunmuştu.

Bu yıl, bu işbirliğinin devamında 'Üç Silahşor' balesi sesli betimleme ile 220 görme engelli ile buluşacak.

Üç Silahşor bale temsili öncesinde görme engelli sanatseverler Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi fuayesine yerleştirilecek kostümlere ve kendilerine özel olarak yardımcı olacak Fındıklı Rotaract Kulübü gönüllüleri ile dekorlara dokunarak eserin dönemi ve ruhu konusunda fikir sahibi olacaklar. Temsil sırasında ise; Sesli Betimleme Derneği uzmanları önceden izleyip çalıştıkları eseri kulaklıklar vasıtasıyla kendilerine aktaracaklar.

Sanatın engellilerimiz için de var olduğunun en iyi şekilde gözlemlenebileceği bu özel temsil 29 Şubat saat 16.00’ da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Alexandre Dumas’nın ölümsüz eserinden bale sahnesine aktarılan Üç Silahşor, Armağan Davran ve Volkan Ersoy’un senaryo ve koreografisi, Giuseppe Verdi’nin müzikleri ile hareket buluyor. Müzik düzenlemesi Bujor Hoinic tarafından yapılan eseri İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahneye koyuyor.