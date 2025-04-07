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        Haberler Dünyadan Görme yetisini kaybeden Elton John: Oğullarımın futbol oynamasını göremiyorum - magazin haberleri

        Görme yetisini kaybeden Elton John: Oğullarımın futbol oynamasını göremiyorum

        Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle görme yetisini büyük ölçüde kaybeden Elton John, oğullarının futbol oynadığını görememenin kendisini üzdüğünü belirterek, "Buna alışmam gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:46
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        "Görmemeye alışmam gerekiyor"
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        Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John, görme yeteneğinin azalmasıyla ilgili güncel bilgi verdi. 78 yaşındaki şarkıcı, geçen yaz kendisine 'ciddi bir göz enfeksiyonu' teşhisi konduğunu açıklamış, Aralık 2024'te verdiği bir röportajda da enfeksiyonun sağ gözünde görme kaybına neden olduğunu söylemişti.

        John, yeni röportajında görme kaybının geldiği noktayı anlatırken, "Seni görebiliyorum ama televizyon izleyemiyorum, okuyamıyorum. Oğullarımın ragbi ve futbol oynadığını göremiyorum ve her şeyin tadını çıkarmaya alışkın olduğum için çok stresli bir zamandı" dedi.

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        14 yaşındaki Zachary ve 12 yaşındaki Elijah adında iki oğlu olan şarkıcı, "Çok üzücü. Duygusal oluyorum ama buna alışmam gerekiyor, çünkü sahip olduğum hayat için şanslıyım” diye devam etti.

        John, “Hâlâ harika bir ailem var ve sol gözümden hâlâ bir şeyler görebiliyorum. Bu yüzden kendime, ‘Hadi devam et’ diyorum" ifadesini kullandı.

        John, temmuz ayında Fransa'dayken yakalandığı ciddi bir göz enfeksiyonunun sağ gözünü tamamen kaybetmesine, sol gözünün ise sadece sınırlı görüşe sahip olmasına neden olduğunu açıklamıştı. Stüdyoya gidip kayıt yapamadığını anlatan Elton John, şarkı sözlerini bile okuyamadığını belirtmişti.

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        #Elton John
        #görme kaybı
        #görme engelli
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