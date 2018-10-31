Elindeki bıçakla kimseyi yaklaştırmamıştı

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Cinayet görüntülerini izleyip, 'Bıçaklayan benim' dedi

Konya'da birlikte alkol aldıkları Hasan Şengönül'ü çıkan kavgada dövüp, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Tosun ve Bayram K.'nin yargılanmalarına Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, cinayet anının görüntüleri izletilen sanıklardan Mustafa Tosun, "Onu bıçaklayan görüntülerdeki kişi benim. Bayram bizi ayırmaya çalıştı" dedi. Heyet, savunmaların ardından Mustafa Tosun'un tutukluluk halinin devamına, Bayram K.'nin ise tahliyesine karar verdi.

31.10.2018 - 12:04 | Güncelleme: DHA

Olay, geçen yıl 22 Şubat tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Tekke Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, boş bir evde alkol alan Mustafa Tosun, Bayram K. ve Hasan Şengönül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tosun ve Bayram K., Şengönül'ü dövdü. Şengönül, motosikleti ile kaçmaya başladı. Peşinden giden iki arkadaş, Şengönül'ü cadde üzerinde yakalayıp, 15 yerinden bıçakladı. Ellerindeki bıçakla çevre sakinlerini yaklaştırmayan şüpheliler, uzun süre Şengönül'ün başında bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi görünce kaçan şüphelilerden Mustafa Tosun, suç aleti bıçakla olay yerinde, Bayram K. ise evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Durumu ağır olan Hasan Şengönül, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şengönül, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

İYİ POZ VEREYİM Mİ?

Suçlarını itiraf eden şüphelilerden Mustafa Tosun'un yapılan alkol testinde 3,50 promil, Bayram K.'nın ise 0,81 promil alkollü olduğu belirlendi. Bayram K. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, gülerek, "İyi poz vereyim mi?" diye konuştu.

O dönem askerden izne gelen Mustafa Tosun ve Bayram K., ifadelerinde öldürdükleri Şengönül'ün kendilerini öpmek istediğini, bu nedenle bıçakladıklarını söyledi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ

Mustafa Tosun ve Bayram K. hakkında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. İki sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara cinayet anını gösteren güvenlik kamera görüntülerini izlettirdi. Görüntülerini izleyen şüphelilerden Mustafa Tosun, "Hasan Şengönül'ü ben bıçakladım. Olay anında Bayram'da bıçak vardı, ancak o bıçağı kullanmadı. Bayram bizi ayırmaya çalıştı. Pişmanım" dedi.

Sanık Bayram K. ise "Ben bıçakla vurmadım. Daha çok ayırmaya çalıştım. Olay esnasında yanımda bıçak vardı, ama ben bıçak kullanmadım. Olay yerinden giderken apartmandaki vatandaşların bana bağırması üzerine bıçağı onlara gösterdim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı ise Hasan Şengönül'ün sanıkları taciz ettikten sonra evine gittiğini, bir süre sonra tekrar geri gelerek Mustafa Tosun ve Bayram K.'ye küfrettiğini, olayın bundan sonra meydana geldiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Bayram K.'nin tahliyesine, Mustafa Tosun'un ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

 

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