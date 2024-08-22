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        Haberler Magazin Gözde Kansu: Doğru erkeği aramıyorum - Magazin haberleri

        Gözde Kansu: Doğru erkeği aramıyorum

        Nişantaşı'nda görüntülenen Gözde Kansu, aşk sorularına "Bir sevgilim olursa belki evlenirim. Aramıyorum ama doğru erkeği" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 08:09 Güncelleme: 22.08.2024 - 08:09
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gözde Kansu, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, fit görünümü ve enerjisini korumasıyla ilgili "Valla gülümsüyorum, hayata güzel bakış açısıyla bakıyorum. Her şey bizim bakış açımız ile alakalı. Özellikle hiçbir şey yapmıyorum" dedi.

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        "İNSANLIĞIMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

        "Doğru şekilde yaşıyorum ve insanlığımı korumaya çalışıyorum" diyen Gözde Kansu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

        Hiçbir bakım ürünü kullanmıyorum. Dizilerde hep kokoş birisini oynuyorum ama öyle değilimdir. Çok fazla kremlere falan bağlı yaşamıyorum.

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        "BİR SEVGİLİM OLURSA EVLENİRİM"

        Gözde Kansu ayrıca aşk hayatıyla ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: Bir sevgilim olursa belki evlenirim. Aramıyorum ama doğru erkeği. Kader kısmet bu işler. Kimya meselesi bu işler.

        43 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin "Sizi bir erkekte ne etkiler?" sorusuna "O hiç belli olmaz. O benim o an neye ihtiyacım olduğu ile alakalı" yanıtını verip güldü.

        #gözde kansu
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