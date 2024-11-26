Gözde Kansu: Erkekler neşeli değil, gizemli kadın seviyor

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Gözde Kansu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Kansu, kadın - erkek ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine Kansu, "Kilo alıp vermeye müsait biriyim. Zaman zaman çok hızlı kilo alarak 65 – 70 kilolara çıktığım. Sonra hızlıca kilo vermeye çok çabuk adapte olabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"ERKEKLER NEŞELİ KADIN SEVMİYOR, GİZEMLİ KADIN SEVİYOR"

Gözde Kansu, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Erkekler neşeli kadın sevmiyorlar, gizemli kadın seviyorlar ben de neşeli bir kadınım. Her şey cam gibi bende.

"6'NCI HİSLERİM ÇOK KUVVETLİ"

6'ncı hislerinin çok kuvvetli olduğunu ifade eden Gözde Kansu; "Ben çok kazık yemedim ya da fark etmedim" dedi.