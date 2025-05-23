İzlerken bir an olsun yerinizden ayrılamayacağınız aksiyon filmleri!
Tek başınıza, arkadaşlarınızla veya ailenizle birlikte eğlence ve aksiyon dolu bir akşam geçirmeye hazır olun. İzlerken bir an olsun gözlerinizi kırpmayacağınız heyecan ve aksiyon dolu filmleri sizler için derledik. İşte detaylar...
Günün yorgunluğunu atmak ve eğlenceli zaman geçirmeye hazır olun. Sinemalarda sevilerek izlenen ve çok beğenilen heyecan ve aksiyon dolu bu filmleri izlemeye hazır olun.
1. LEON: SEVGİNİN GÜCÜ (1994)
Léon, ABD'nin New York şehrinde ikamet eden, patronu Tony'den aldığı işleri yapan bir tetikçidir. Hayatını kurallardan oluşturmuş, sert ve tam anlamıyla bir profesyoneldir. Ancak Mathilda adında küçük bir kızla yolları kesişince hiç alışık olmadığı bir dünyanın kapısını aralar.
imdb puanı: 8.5/10
2. KANLI ELMAS (2006)
1990’larda Sierra Leone’de gelişmekte olan kaos ve iç savaşın fon oluşturduğu “Blood Diamond Kanlı Elmas” Güney Afrikalı paralı asker Danny Archer ile Mendeli balıkçı Solomon Vandy’nin hikayesi. Her iki adam da Afrikalıdır, ama geçmişleri ve şartları olabildiğince farklıdır. Ne var ki, hayatlarını değiştirebilecek pembe bir elması bulmak için çıktıkları serüvende yazgıları kesişir.
imdb puanı: 8.0/10
3. WANTED (2008)
Babası öldürülen Wesley Gibson’a, babasının intikamını alma fırsatı teklif edilir. Kötü adamları yok eden bir suikastçi olarak ünlenen babası bir suikaste kurban gitmiştir. Babasının bıraktığı yerden yola devam etmeye kararlı olan Gibson, babasının ortağı Sloan’dan eğitim almaya başlar.
imdb puanı: 6.7/10
4. TRANSFORMERS (2007)
Film, Optimus Prime ve Megatron'un kökenlerini ve erken dönem ilişkilerini ve Transformer'ların ana gezegeni Cybertron'un kaderini nasıl sonsuza dek değiştirdiklerini anlatıyor.
imdb puanı: 7.1/10
5. HANCOCK (2008)
Hancock aslında başkalarının ne düşündüğünü umursayan birisi değildir. Halkla İlişkiler Uzmanı Ray Embrey’in (Jason Bateman) hayatını kurtardıktan sonra alaycı super kahramanımız kendisinin de zayıf bir tarafının olabileceğini farketmeye başlar. Hancock’un bugüne kadar karşılatığı en büyük sorun bu yönüyle yüzleşmek olacaktır. Ayrıca, bu da Ray’in karısı Mary’nin (Charlize Theron), onun işe yaramazın teki olduğu konusundaki ısrarını kırmak için bir fırsattır.
imdb puanı: 6.4/10
6. DEJA VU (2006)
İnsanların hayatını paramparça eden bir suç olayını araştırmakta olan ATF ajanı Doug Carlin’e (Denzel Washington) hiç umulmadık bir anda rehberlik eder. New Orleans’taki bir feribota konulan bombayla meydana gelen büyük patlamanın ardından kanıt toplaması için çağrılan Carlin, insanların beyninin içindeki “deja vu”ların herşeyden daha güçlü olduğunu keşfeder. Bu da, yüzlerce masum insanın hayatını kurtarmak için beyninin en derin dönemeçlerinde bir yolculuğa çıkmasına yol açar.
imdb puanı: 7.1/10
7. KILL BILL VOL.1 (2003)
'Gelin' (The Bride) takma adıyla bilinen kiralık katil, düğünü sırasında saldırıya uğrar. Kilisedeki herkes öldürülür. O da karnındaki bebeğini düşürür ama hayatta kalmayı başarır. 5 yıl boyunca komada kalan Gelin, bir mucize eseri hayata geri döner. Artık tek amacı vardır: Ona pusu kuran eski patronu Bill ve adamlarını teker teker öldürmek. Bill'i en son öldürecektir. Gelin intikamını almak için yola koyulur.
imdb puanı: 8.2/10
8. AJAN SALT (2010)
CIA ajanı Evelyn Salt , başkana suikast yapan bir Rus casusu olmaktan dolayı suçlanır.Salt başka birinin suikast düzenlediğini ve kendi suçsuzluğunu kanıtlaması gerekmektedir.
imdb puanı: 6.5/10
9. ÖLÜM YARIŞI (2008)
Frankenstein adlı efsanevi bir sürücü olarak Ölüm Yarışı'nda yarış ya da sonsuza dek bir hücrede çürü. Alev makineleri ve el bombası fırlatıcılarıyla donatılmış bir arabada yolculuk eden Ames, özgürlüğünü kazanmak için acımasız suçluların oluşturduğu bir engelden sağ çıkmalıdır -- ya da denerken ölmelidir.
imdb puanı: 6.4/10
10. GÜNAH ŞEHRİ (2008)
Aşık olduğu kadınla ilk kez birlikte olan Marv, ertesi sabah onun yanı başında öldüğünü fark eder. Konumları gereği söz konusu cinayetin esas zanlısı olarak görülen Marv, polis tarafından aranırken esas katilin peşine düşer. Bir yandan kaçan Marv, diğer yandan kovalar.
imdb puanı: 6.4/10
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