Adıyaman'da, edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye gelen İ.Y. ile ağabeyi Ö.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışan iki kardeş, kıraathanenin önüne çıkarak tartışmaya devam etti.

KARDEŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

İ.Y., olay kapansın diye kıraathaneye girdi. Bir süre sonra kardeşinin arkasından kıraathaneye giren Ö.Y. ise elinde bulunan bıçakla kardeşi İ.Y.’yi defalarca bıçakladı.

YARALI HALDE YERE YIĞILDI

İHA'daki habere göre kıraathanedekilerin araya girmesi ile Ö.Y. etkisiz hale getirildi. Yaralı halde yere yığılan İ.Y. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Kardeşini gözünü bile kırpmadan defalarca bıçaklayan Ö.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.