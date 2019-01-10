Yangın, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 2'inci katında çıktı. Elektriğin kesik olması nedeniyle mum yakan Hatice Ölmen, iddiaya göre bir süre sonra uyuya kaldı. Bilinmeyen bir nedenle devrilen mum, yangına neden oldu.

Evi saran dumana uyanan Hatice Ölmez, oğlunu da uyandırıp, evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

DHA'nın haberine göre; yangın sırasında dumandan etkilenen Ölmen, itfaiye erlerinin çalışması sırasında üzüntüden gözyaşlarına boğuldu. Ölmen, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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