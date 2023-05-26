Gül Nasıl Çoğaltılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Eğitim Gül Nasıl Çoğaltılır? Gül Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
ABONE OL

Gül nasıl çoğaltılır? Gül çiçeği nasıl çoğaltılabilir?

Gül çiçeği, güzelliği ve hoş kokusu ile dünya çapında tanınan ve sevilen bir çiçek türüdür. Peki, bu güzel çiçeği kendi bahçenizde nasıl çoğaltabilirsiniz? İşte gül çiçeği çoğaltmanın detayları.

Gül Nasıl Çoğaltılır? Gül Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
HABERTURK.COM

Gül çiçeği, aşkın ve romantizmin evrensel simgesi olan, her biri farklı anlamlar taşıyan çeşitli renk ve çeşitlere sahip bir çiçektir. Gül yetiştirmek, bazıları için bir hobi, bazıları için ise bir tutkudur. Birçok kişi, güllerini çoğaltmayı ve bu güzel çiçeklerin bahçelerinde daha fazla yer almasını ister. Bu yazıda, gül çiçeğinin nasıl çoğaltılacağını ve bakımının nasıl yapılacağını ele alacağız.

Gül Nasıl Bir Çiçektir?

Gül, dünya genelinde 100’den fazla türü bulunan Rosaceae ailesine ait bir bitkidir. Her biri kendine özgü büyüklük, renk ve koku özelliklerine sahip olan güller, çalı formunda büyürler ve genellikle dikenli saplara sahiptirler. Gül çiçekleri, yaprak dökümü olmayan türlerden, tırmanıcı ve sarkık türlere kadar çeşitlilik gösterir. Gülleri özel kılan, sadece güzellikleri ve hoş kokuları değil, aynı zamanda çeşitli tıbbi ve kozmetik kullanımlarıdır.

Gül Nasıl Çoğaltılır?

Gül çiçeği nasıl çoğaltılır sorusu, gül yetiştiriciliği ile ilgilenenlerin sıkça sorduğu bir sorudur. Gül çoğaltmanın birkaç yolu vardır. Bunlar çelikleme, aşılama, göz aşısı ve tohumla çoğaltma yöntemleri olarak sıralanabilir. Şimdi gül çoğaltma yöntemlerini sırasıyla inceleyelim.

Gül Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?

Gül çiçeğinin en yaygın çoğaltma yöntemlerinden biri çelikleme yöntemidir. Diğer yandan tohumla çoğaltma bir seçenek olarak görülse de zaman alan bir süreçtir. Şimdi ikisini de ele alalım.

Çelikleme Yöntemi: Bu en yaygın yöntemlerden biridir. Gülün bir parçasını kesip uygun bir ortamda köklenmesini sağlar.

  • İlk olarak, çiçek açmış bir dalı seçin ve kesin.
  • Daldan yaprak ve tomurcukları temizleyin.
  • Kesilen dalı bir hormon tozuna (isteğe bağlı) batırın. Bu, köklenme sürecini hızlandırabilir.
  • Çelik olarak ekilecek dalı, drenajı iyi olan bir saksıya yerleştirin.
  • Dalı ışığı yeterli ancak doğrudan güneş ışığı almayan bir yere yerleştirin.
  • Düzenli olarak sulayın ve köklenmesini bekleyin.

Tohumla Çoğaltma: Bu yöntem daha zordur ancak yeni ve eşsiz çeşitler elde etme şansınız olabilir.

  • Gül tohumlarını toplayın ve birkaç hafta boyunca soğuk bir yerde saklayın. Bu, tohumların çimlenmesi için gereken "kışlama" sürecini taklit eder.
  • Tohumları, drenajı iyi olan bir toprağa ekleyin.
  • Toprağı sürekli nemli tutun ve tohumların çimlenmesini bekleyin.

Gül Nasıl Çoğaltılabilir?

Gül aşılama ve göz aşısı uygulaması yöntemleriyle de çoğaltılabilir.

Aşı Yöntemi: Bu yöntem, bir gülün farklı bir gülün üzerine ekilmesini içerir. Bu, genellikle daha dayanıklı bir kök stokuna sahip güzel bir çeşidi çoğaltmak için kullanılır.

  • Gülün sağlıklı bir dalını seçin ve yarıya kesin.
  • Kök stokunda bir yarıklık açın.
  • Kesilen dalı yarığa yerleştirin ve birleşme yerini bir bantla sıkıca sarın.
  • Bantlı bölgeyi aşı mumu veya plastik bir torba ile kaplayın. Bu, nemin korunmasına ve hava almasına yardımcı olur.
  • Düzenli sulama ve bakımla, yeni gülünüz büyümeye başlayacaktır.

Göz Aşısı: Bu seçenek, belirli bir gül çeşidini çoğaltmanın en yaygın yöntemlerinden biridir.

  • Gülün sağlıklı bir dalından bir göz (tomurcuk) seçin.
  • Kök stokunda T şeklinde bir kesik yapın ve bu kesikten içeriye gözü yerleştirin.
  • Aşı yerini bantla sarın ve üzerini mum veya plastikle kaplayın.
  • Düzenli sulama ve bakım ile yeni gülünüz büyümeye başlayacaktır.

Gül Çiçeği Bakımı

Gül çiçeği bakımı, çeşidine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Diğer yandan genel olarak güller, bol güneş ve iyi drenajı olan toprakları severler. Güller haftada en az bir kez olmak üzere düzenli sulama gerektirir. Ancak, aşırı sulama köklerin çürümesine neden olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Yeterli hava dolaşımı sağlamak için güller arasında yeterli boşluk bırakılmalıdır. Bu, hastalık ve böcek zararlılarının önlenmesine yardımcı olur. Gül çiçekleri, çiçeklenme dönemleri arasında besin maddeleri tüketirler. Bu yüzden düzenli olarak gübrelenmeleri gereklidir. Genellikle ilkbahar başlangıcında gübreleme yapılır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biberiye Nasıl Çoğaltılır? Biberiye Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
KISAYOL Biberiye nasıl çoğaltılır?
Aşure Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Aşure Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Aşure bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Bamya Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Bamya Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Bamya bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Beyaz Peynir Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Beyaz Peynir Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Beyaz peynir bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Etsiz Çiğ Köfte Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Etsiz Çiğ Köfte Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Etsiz çiğ köfte bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Haşlanmış Brokoli Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Haşlanmış Brokoli Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Haşlanmış brokoli bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Karpuz Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Karpuz Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Karpuz bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kaşar Peyniri Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kaşar Peyniri Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kaşar peyniri bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kavun Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kavun Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kavun bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kremalı Mantar Çorbası Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kremalı Mantar Çorbası Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kremalı mantar çorbası bozulur mu, nasıl saklanmalı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.