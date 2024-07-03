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        Haberler Magazin Gül Sunal: Çok yoruldum - Magazin haberleri

        Gül Sunal: Çok yoruldum

        Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, Cemal Meriç'in "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer gerçekte ölen hayatta kalandır" sözünü paylaşıp, "03.07.2000 hayat durmuş. Bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı. Ali Sunal da annesinin paylaşımına kayıtsız kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 08:19 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:29
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        Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de aramızdan ayrılsa da filmleri hâlâ milyonlar tarafından izleniyor ve hafızalardaki tazeliğini koruyor.

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        Gül Sunal da zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla eşi Kemal Sunal'a olan özlemini dile getiriyor. Sunal, son olarak yayımladığı bir mesaj ile takipçilerini duygulandırdı.

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        "GERÇEKTE ÖLEN HAYATTA KALANDIR"

        Eşi Kemal Sunal ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Gül Sunal, "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen, hayatta kalandır." Kemaaaallllll, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı.

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        "ÖYLE BİR ŞANSIN YOK GÜLÜM"

        Ali Sunal, annesi Gül Sunal'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Babasının izinden giderek oyuncu olan Ali Sunal, annesine "Ne yorulması torunların seninle oynamaya bayılıyor öyle bir şansın yok gülüm" sözleriyle karşılık verdi.

        #gül sunal
        #Ali Sunal
        #Kemal Sunal
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