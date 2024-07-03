Gül Sunal: Çok yoruldum
Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, Cemal Meriç'in "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer gerçekte ölen hayatta kalandır" sözünü paylaşıp, "03.07.2000 hayat durmuş. Bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı. Ali Sunal da annesinin paylaşımına kayıtsız kalmadı
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de aramızdan ayrılsa da filmleri hâlâ milyonlar tarafından izleniyor ve hafızalardaki tazeliğini koruyor.
Gül Sunal da zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla eşi Kemal Sunal'a olan özlemini dile getiriyor. Sunal, son olarak yayımladığı bir mesaj ile takipçilerini duygulandırdı.
"GERÇEKTE ÖLEN HAYATTA KALANDIR"
Eşi Kemal Sunal ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Gül Sunal, "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen, hayatta kalandır." Kemaaaallllll, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı.