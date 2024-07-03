Gül Sunal: Çok yoruldum

"GERÇEKTE ÖLEN HAYATTA KALANDIR"

Eşi Kemal Sunal ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Gül Sunal, "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen, hayatta kalandır." Kemaaaallllll, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı.