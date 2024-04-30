Gül Sunal, İyi ki evlenmişiz değil mi?

Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

1975'te Kemal Sunal ile hayatını birleştiren Gül Sunal, sosyal medya hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaşıp; "Kemal, bugün 30 Nisan. İyi ki evlenmişiz değil mi? 30 Nisan 1975 - Beyoğlu Evlendirme Dairesi" ifadelerini kullanarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.