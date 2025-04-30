Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşini anmaya devam ediyor.

Kemal Sunal ile olan evliliğinden Ali Sunal ve Ezo Sunal adında iki çocuğu bulunan Gül Sunal, kaybettiği eşiyle 50'nci evlilik yıl dönümleri için duygusal bir mesaj yayımladı.

"50 YIL BİTTİ BİZ EVLENELİ"

Gül Sunal, Kemal Sunal ile olan fotoğrafını; "Kemal, bugün 30 Nisan... 50 yıl bitti biz evleneli... Bu sözü çok düşündüm; 'Hangi anı tekrar yaşamak isterdim' diye... Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara'da Çankaya'dan Kızılay'a doğru el ele yürümüştük ya işte o... (30 Nisan 1975 Beyoğlu Evlendirme Dairesi)" notuyla paylaştı.