Gülben Ergen'in Tokyo görmüş hâli

Gülben Ergen, tatil yapmak için Tokyo'ya gitti. Seyahatine dair kesitleri de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Ergen, yayımladığı videolarda sergilediği ilginç hareketleriyle dikkat çekti.

Tokyo sokaklarında adeta kendini kaybeden Gülben Ergen'in insanların arasından koşarken garip hareketlerde bulunması üzerine Japonlar da kendisini adeta şok içinde izledi.

"DELİRDİM"

Gülben Ergen paylaşımında; "Burası Tokyo'da günde 3 milyon kişinin karşıdan karşıya geçtiği Shibuya Meydanı ve ben delirdim o ışıklı, kalabalık, coşkulu caddede, gece gece bir oraya bir buraya güle oynaya koşturmaktan. 'Kimsenin bana nereden çıktı bu deli?' diye bakmaması..." ifadelerine yer verdi.

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Paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Gülben Ergen'e, "Ne yapıyor bu kadın? diye bakıyorlar", "Bence bakıyorlar abla", "Yurt dışına çıkınca 'Kimse beni tanımıyor' diye saçma sapan hareketler yapan insanlar..." gibi çok sayıda yorum yaptı.