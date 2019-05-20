Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, geçtiğimiz eylül ayında Burak Törer'le olan birlikteliğini sonlandıran Gülben Ergen, kısa sürenin ardından yeni bir aşka yelken açtığı müzisyen Emre Irmak ile ilk kez birlikte görüntülendi. Ulus'ta bulunan bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince koşar adımlarla araca yöneldi.