Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen, önceki akşam Cemal Reşit Rey Kongre salonunda 70'inci sanat yılını kutladı. Dormen'in sanat yılı etkinliğine katılan ünlü isimler arasında Gülben Ergen de vardı.

"HALDUN AĞABEY MESLEK HAYATIMDA DÖNÜM NOKTAM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülben Ergen, "Haldun ağabey, benim meslek hayatımda dönüm noktam. 'Dadı' dizisi. Haldun ağabey öyle bir ustam ki ben onun dizinin dibinde olmayı çok seviyorum. Bir çok anımız var. Hiçbir kimsenin kalbini kırmadan gerçekleri söyler, yazar ve okur. Ona hep hayran hayran bakarsınız" dedi.