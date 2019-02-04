Gülcan Arslan'ın Kars macerası

Doğu Ekspresi ile Kars'a seyahat eden Gülcan Arslan'a, moda tasarımcısı arkadaşı Eda Güngör de eşlik etti.

Kars'ı vatandaşların misafirperverliğini öve öve bitiremeyen oyuncu, Çıldır Gölü'nü de ziyaret etti. Buz tutmuş gölde objektiflere poz veren oyuncu, Kars’ın doğasına ve insanlarına hayran kaldı.