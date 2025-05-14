Gülcan Arslan, sezonunu Fethiye’de açtı
Oyuncu Gülcan Arslan, Fethiye'de deniz ve güneşin tadını çıkararak sosyal medya hesabında paylaşımlar yaptı
Giriş: 14.05.2025 - 22:20 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:20
Oyuncu Gülcan Arslan, yaz sezonunu Fethiye’de açtı.
Güneşin ve denizin tadını çıkaran Gülcan Arslan, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu bu paylaşımlarına ise "Çevre etkisinden, amaçlı yürüyüşten kurtulan yürüyüş dansa dönüşür" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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