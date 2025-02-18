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        Haberler Magazin Gülçin Ergül: Bazı acılar asla tamamen geçmiyor

        Gülçin Ergül: Bazı acılar asla tamamen geçmiyor

        2021 yılında Balıkesir'de yaşadığı trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, bu zorlu süreçte hissettiği acıyı dile getirdi; "Bazı şeyleri değiştirmek mümkün olmuyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 00:26 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:26
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        "Bazı acılar asla tamamen geçmiyor"
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        'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, 12 Aralık 2021'de Balıkesir’deki trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı’nın yasını tutmaya devam ediyor.

        Gülçin Ergül, ölümden döndüğü kaza sonrası bir hayli zor zamanlar geçirmişti.

        "BAZI ŞEYLER GEÇMİYOR"

        Yaşadığı kayıpla ilgili konuşan Ergül, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Bazı acılar asla tamamen geçmiyor ama insan zamanla onlarla yaşamayı öğreniyor. Gün geçtikçe daha güçlü hale geliyoruz, dayanıklılığımız artıyor. Ama ne yaparsak yapalım, bazı şeyleri değiştirmek mümkün olmuyor"

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        #Erdal Şeyda Lafçı
        #gülçin ergül
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