Gülçin Ergül'den Aleyna Tilki'ye destek

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, konuyla ilgili, "Aleyna, yetenekli ve çok şanslı bir kız. Azimli olursa ve çalışırsa başarabilir. Benim ise bu albümü yaparken 'Dünya starı olacağım' gibi bir iddiam olmadı. Ben kendi çapımda ayaklarımı yerde tutmayı ve kendimi aşmayı hedefleyen, suyun sıcaklığını test etmeyi amaçlayan, potansiyelimi açığa çıkarmak isteyen birisiyim" ifadelerini kullandı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Soru Bankası
- Gastro
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR