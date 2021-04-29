Gülçin Ergül'den Aleyna Tilki'ye destek

"Aleyna çok şanslı bir kız" 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, konuyla ilgili, "Aleyna, yetenekli ve çok şanslı bir kız. Azimli olursa ve çalışırsa başarabilir. Benim ise bu albümü yaparken 'Dünya starı olacağım' gibi bir iddiam olmadı. Ben kendi çapımda ayaklarımı yerde tutmayı ve kendimi aşmayı hedefleyen, suyun sıcaklığını test etmeyi amaçlayan, potansiyelimi açığa çıkarmak isteyen birisiyim" ifadelerini kullandı.