Gülçin Ergül'den eski grup arkadaşlarına gönderme

'Hepsi' grubuyla tanınan ve yıllar önce solo kariyerine yönelen Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski grup arkadaşlarına dikkat çeken göndermelerde bulundu.

Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer

Ergül, konserinde 'Yalan' adlı parçayı solo olarak seslendirdiği anları Instagram hesabından paylaşarak videoya şu notu düştü; "Kız Hepsi benim."

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Bu paylaşımının ardından bir adım daha atan şarkıcı, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer’in birlikte seslendirdiği 'Yalan' şarkısının orijinal versiyonundan bir kesiti paylaştı. Paylaşıma ise imalı bir yorum ekledi; "Haklısınız, belki de ayrılmakla farkımı belli ettim. 3 kişi yalan."

Sadece göndermelerle yetinmeyen Ergül, solo kariyerine ait şarkılarını da takipçileriyle paylaştı ve şu ifadeleri kullandı; "Buyurun, beni sevdiğini bilmeyenler için şarkılarımın hepsi burada."

Şarkıcı, eski grup arkadaşlarının çıkardığı bir başka parçayı da Spotify üzerinden paylaşarak, "Ama seçiminiz buradan yana da olabilir, saygım var." mesajını iletti.