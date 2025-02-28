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        Haberler Magazin Gülçin Ergül'den 'Hepsi' isyanı: O dönem çok kötü şeyler oldu - Magazin haberleri

        Gülçin Ergül'den 'Hepsi' isyanı: O dönem çok kötü şeyler oldu

        'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, o dönem gruptan ayrılması nedeniyle tepki çekmişti. Gurubun dağılmasından kendisinin sorumlu tutulmasına isyan eden Ergül, yıllar sonra bir açıklamada bulundu; "O dönem, çok kötü şeyler oldu"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:53
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        "O dönem çok kötü şeyler oldu"
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        Gülçin Ergül, 2000'li yılların popüler müzik gruplarından 'Hepsi' ile adını duyuran daha sonra gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel olarak devam etmişti. Ergül ve eski grup arkadaşları Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer, geçtiğimiz aylarda yıllar sonra yeniden bir araya gelip ortak bir projede buluşacakları sırada yeniden yollarını ayırmıştı.

        Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer
        Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer

        Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile arkadaşlığını bir dargın bir barışık şekilde sürdüren Gülçin Ergül, bir programda yıllar önce 'Hepsi' grubunun dağılmasından kendisinin sorumlu tutulmasıyla ilgili konuştu.

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        "O DÖNEM ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLDU"

        Gülçin Ergül, "Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem hem dava olduğu için hem de arkadaşlarım hakkında hiçbir şekilde negatif konuşmak istemediğim için. O dönem ama çok kötü söylemler oldu. Ben kin tutmamaya çalışıyorum. Çalıştım, hatta bir dönem barıştık ama arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor. Hâlâ bana kin besleyen dinleyicilerimiz olabiliyor. Grubu bırakıp bozmuşum gibi algılanıyor oysaki bence bu bir etkileşim, günah keçisi ben olmamalıyım" ifadelerini kullandı.

        "MUTSUZ OLDUĞUM İÇİN AYRILDIM" DEMİŞTİ

        Öte yandan Gülçin Ergül, daha önce gruptan ayrılmasıyla ilgili olarak; "Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için" demişti.

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        #gülçin ergül
        #hepsi
        #Yasemin Yürük
        #Eren Bakıcı
        #Cemre Kemer
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