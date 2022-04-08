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Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize!

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise yaşamını yitirmişti. Önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, "O arabanın içinden çıkabilmek büyük mucize!" dedi

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  • Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz yıl aralık ayında Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Ergül, klip yönetmeni ile bir proje üzerine konuştuklarını ifade etti.
  • Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize!

    "DUYGULARIMI DÖNÜŞTÜRMEK ACIMI HAFİFLETİYOR"

    Gülçin Ergül, "Hayatını kaybeden erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptık. Benim hayatım müzikle geçiyor, biliyorsunuz. Kendimi en iyi bu şekilde ifade ediyorum. Duygularımı dönüştürdükçe bu beni rahatlatıyor ve acımı hafifletiyor. Paylaşmak çok güzel bir şey. Müziğe sarılarak hayatımı devam etmeye özen gösteriyorum. Buna gayret ediyorum. Şarkılar yapıyorum bol bol, bu şarkımız da kısa bir süre sonra çıkmak üzere. Şimdi son hazırlıkları yapıyoruz. Şarkımın yaşanan olayla pek alakası yok. Benim duygularımla alakası var. Ben duygularımı yansıttı. Olayın detayları ile alakalı bir görsel yok." ifadelerini kullandı.
  • Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize!

    "O ARABANIN İÇİNDEN ÇIKABİLMEK BÜYÜK MUCİZE!"

    Muhabirlerin, "Kazadan sonra sizin için bu süreç nasıl geçiyor?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Kabullenmesi çok zor bir süreç. Hele ki ilk dönemlerde... Şu an daha yeni yeni geliyorum kendime. Bu travmayı atlatabilmek, o arabanın içinden çıkabilmek büyük mucize. Hem büyük kaybım... Ağlamak istemiyorum, çok özür diliyorum." diyerek gözyaşlarına boğuldu.
  • Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize!

    KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

    İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün (36) bulunduğu otomobil, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı.

    Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.
  • Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize!

    CENAZEYE KATILAMADI

    Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gülçin Ergül, tedavisi devam ettiği için sevgilisinin cenazesine katılamamıştı. Ünlü şarkıcı, akşam saatlerinde taburcu edilmişti.
  • Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize!

    "SENİN İÇİN YAŞAYACAĞIM!"

    Yaşadığı acı olay sonrası yürek burkan bir mesaj paylaşan Ergül, sevgilisine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirmişti:

    Çok özledim… Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, muzip ve içi gülen gözlerine burnunun dibine kadar yaklaşıp yakından bakmayı, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını, hayat dolu enerjinle ve sevgi dolu sesinle beni çağırmanı, nereye gidersen git azıcık ayrı kalamayıp hep pervanen olmayı, hayatımın anlamını gözlerimle yanımda görebilmeyi, sarılabilmeyi, ulaşabilmeyi, sen aradığında senin sesinle çalan telefonumun o esprili zilini duymayı, ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifle dinlediğini görebilmeyi… Bu özlem dolu liste bitmez. 'Biz birbirimize çok iyi geliyoruz.' derdin. Aynen öyle... Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın, bana en büyük mutluluğu, sevgimizi, aşkımızı yaşattın. Sonsuza dek de devam edecek. Ben senin için yaşayacağım, dinlediğini göremesem de senin için bulutların ötesine şarkılar söyleyeceğim, verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım ve seni her daim sınırsızca seveceğim...
  • Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize!

    ACI TESADÜF

    Öte yandan Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' klibindeki detay da şoke etmişti. Şarkıcı, son klibinde araç kullanıyor ve kaza yapıyordu. Ergül, klibinde, "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok..." sözlerini söylüyordu.
  • Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize!

    Şarkıcı, röportajında klipteki kaza anını şöyle anlatmıştı:

    Klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu. Başkalarının yolunu da aydınlatan bir ilham olmuş gibi de görünüyor.

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