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'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok acı ve çok gerçek!

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın vefatıyla sarsılan Gülçin Ergül, 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' şarkısıyla acısını müzikle bastırmaya çalışmış

  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıl aralık ayında Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ergül, 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. 
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    Yaşadığı duyguları 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' da dile getiren şarkıcı, "Bazen elinizden yalnızca bir şarkı yapmak gelir..." demiş. Bir yanım böylesine büyük bir acı yaşarken nasıl stüdyoya girebildiğini düşünürken, diğer yarım ise Gülçin Ergül'ün gücüne hayran kaldı. 
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    "Hepsi" ile beraber 17 yıl önce adım attığı müzik piyasasındaki kariyerine uzun süredir tek başına devam eden Ergül, adeta acısını müzikle bastırmaya çalışmış. Melodilerle ayakta durmaya çalışan Gülçin Ergül, tüm hislerini öyle kalpten dile getirmiş ki etkilenmemek elde değil. 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı'nın klibi de sözleri kadar bir hayli anlamlı... 
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    ÇOK ACI VE ÇOK GERÇEK

    Ünlü isim de şarkının kariyerindeki 27. klibi olmasına rağmen kalbindeki yerinin her zaman çok özel olacağını dile getirmiş. Sevgilisinin vefatıyla sarsılan Gülçin Ergül'ün yeni şarkısının her detayı çok acı ve çok gerçek...
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    'HER ŞEYE RAĞMEN' BAYRAM ERKEN GELDİ!

    1970'li yıllarda yaptığı eserlerle Türk pop müziğine yön veren Sezen Aksu, sanatçılar tarafından daha önce albümlerde yorumlanmış şarkılarını 'Demo' adıyla kendisi söyleyerek, müzikseverlere sunuyor. 'Minik Serçe' lakaplı Aksu, dün 'Demo 2' albümünün yeni şarkısı 'Her Şeye Rağmen'i yayımladı. Sezen Aksu, daha önce Tarkan ve Yaşar Gaga'nın albümünde Sertab Erener tarafından seslendirilmiş olan 'Her Şeye Rağmen'e yeniden hayat verdi. Düzenlemesi Mustafa Ceceli'nin imzasını taşıyan ve projenin 15. parçası olan 'Her Şeye Rağmen', şifa gibi geldi! 2020'nin başında başladığı 'Demo 2' projesinde bugüne dek 'Yetinmeyi Bilir misin?', 'Ben de Yoluma Giderim', 'Kaybedenler', Karşıyım' gibi daha önce popüler olmuş şarkılarını yeniden yorumlayan Aksu'yu dinlemekten hiç sıkılmıyorum ve usanmıyorum. Şarkılarında herkesin kendinden bir parça bulması bence sanatçıyı diğer ünlü isimlerden ayıran en önemli sebep... 'Minik Serçe'nin her parçasını dinlerken tüylerim diken diken oluyor. Sezen Aksu, şarkılarının sadece kulağa değil, kalbe de hitap etmesini çok iyi başarıyor. Sanatçının her şarkısında birçok yaşanmışlık ve derin anlamlar yüklü... Bu yüzden 'Her Şeye Rağmen'in dinleyicilerin beğenisine sunulduğunu görünce de benim için bayram erken geldi! Aksu'nun yeni projelerine kavuşmak mutluluk verici... Ve zaman geçtikçe şarkılarının sözlerinin daha da anlam kazanması en büyük hazine... 
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    'SALLAMA', 'ŞOV YAPMA'YI ANIMSATTI

    Betül Demir, yeni şarkısı 'Sallama'yı müzikseverlerle buluşturdu. İnsana enerji saçan 'Sallama', kıpır kıpır bir parça olmuş. Demir'in yeni projesi 'Sallama'nın hareketli melodisi bana Nilüfer'in çok sevdiğim şarkılarından biri olan 'Şov Yapma'yı anımsattı. 'Sallama', 'Şov Yapma' ile benzer bir alt yapıya sahip.
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    'TUTSAK' ŞİMDİDEN YOUTUBE'DA TREND

    'Bilmem Mi' ve 'Affettim' şarkılarıyla uzun süre listelerde zirvede kalan ve ardından 'Yarım Kalır'ı yayımlayan 'Sefo', bu kez 'Tutsak' ile hayranlarının karşısına çıktı. Daha önce birçok kez yeni projesinin nakaratından kesitleri paylaşan 'Sefo', şarkı çıkar çıkmaz YouTube'da Trend Müzik Listesi'nde 8 numarada yer aldı ve yükselmeye devam ediyor. 'Tutsak', o kadar tanıdık ki ilk dinlemenin ardından neredeyse tamamen kendisine eşlik ettirmeyi başarıyor. Daha önce de 'Sefo' lakaplı Seyfullah Sağır'ın her parçasının bir öncekinden daha da başarılı olduğunu düşündüğümü belirtmiştim. Yine aynı fikirdeyim... Ve 'Sefo'nun 20 Mayıs'taki konserinde eğlenmek için günleri iple çekiyorum!
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    'ARA SIRA' BAŞARILI

    İrem Derici, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Cem Belevi ile düet yaptığı 'Belki'nin ardından 'Ara Sıra' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Sözlerinde Bilal Sonses, aranjesinde ise Mustafa Ceceli'nin imzasının yer aldığı 'Ara Sıra', Derici'nin tarzını yansıtan bir proje olmuş. Üç başarılı ismi buluşturan 'Ara Sıra'nın melodisinin yanı sıra klibi de bir o kadar ilgi çekici... İrem Derici'nin yeni parçasının klibindeki dans koreografileri de parçayla bütünlük sağlamış. Ayrıca 'Ara Sıra'yı dinlediğimde şarkının Ece Seçkin'e de yakışabileceğini düşündüm. 
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    HÜLYA AVŞAR, 'SEN AŞK MISIN?' DEDİ

    Hülya Avşar'ın yeni şarkısı 'Sen Aşk Mısın?', tüm dijital platformlarda yayımlandı. Birkaç gün önce 'Şarkı geliyor, şampiyon belli!' diyerek, iddialı bir açıklama yapan Avşar, yeni projesini kendi yapım şirketinden çıkarmış. Sahnede ve televizyonda görmeyi çok sevdiğim, ayrıca neşeli halleriyle tanıdığımız Avşar, slow bir parçayla karşımıza çıkarak benim için ters köşe yaptı. 'Sen Aşk Mısın?'ın yanı sıra Hülya Avşar'ın temmuz ayında piyasaya süreceği hareketli şarkısını da merakla bekliyorum.
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    'ÖMRÜM' ŞAŞIRTMADI

    Binden fazla bestelediği eseri bulunan Toygar Işıklı, yeni şarkısı 'Ömrüm'ü dinleyicileriyle buluşturdu. Dizi müziği albümlerinin yanı sıra söz, beste ve yorumu kendisine ait solo albümleri de bulunan Işıklı, yine şaşırtmadı. Toygar Işıklı'nın her şarkısı duygu dolu ve kalbe dokunuyor. 'Ömrüm' de benim için şarkıcının başarılı projeleri arasında yerini aldı. 
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    'ÇIĞ' ETKİSİ!

    Daha önce 'The Voice of Germany' yarışmasında Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını seslendirerek jüri üyelerini mest eden ve Türkiye'nin gündemine oturan Zeynep Avcı, yeni şarkısı 'Çığ'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Avcı, çıkışını yarışmanın ardından tam destek aldığı Sıla'nın şarkısı ile yapmış. Buram buram 'Sıla' kokan 'Çığ', Avcı'nın yorumuyla birleşince ortaya etkileyici bir iş çıkmış. Zeynep Avcı, gün geçtikçe birbirinden başarılı işlere imza atsa da aklımda hep o muhteşem 'Yalan' performansıyla kalacak.
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    'BANA UNUTMAYI ANLAT'TA BİR ARAYA GELDİLER

    Cem Adrian, yoğun konser ve turne temposunun yanı sıra arka arkaya şarkılar yayınlamayı da sürdürüyor. Adrian, 'Sevme Beni', 'Derinlerde' ve 'Duymak İstemiyorum'un ardından bu kez 'Bana Unutmayı Anlat'ı yayımladı. Emir Can İğrek, 'Bir gün onun gibi konser verebilecek miyim?' diye düşündüğü ve ardından sahnesine konuk olduğu Cem Adrian ile aynı projede buluşmuş. İkilinin uyumlu ve karakteristik sesleri 'Bana Unutmayı Anlat'ı eşsiz kılmış. Ki zaten Adrian ile İğrek'in düet yapacağını duyduğumda içimize işleyecek bir şarkının ortaya çıkacağını tahmin etmiştim...
  • Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

    HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

    Güneş ve 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'nın ortak çalışması 'Dua', en çok dinlediğim şarkılar arasında yer alıyor olabilir. Geçtiğimiz sene yayımlanan parça şu sıralar bende adeta bağımlılık yaptı! Şarkı bittikten sonra 'Şimdi ne dinlesem?' diye düşünürken elim yine istemsizce 'Dua'ya gidiyor! Parçanın melodisi ve Güneş'in tarzı 'Dua'yı benim için farklı kılan sebepler arasında yer alabilir. 'Uzi'nin de yer aldığı şarkı çok akıcı ve nakaratı insanı kendine bağlıyor. Ayrıca başa sarıp sarıp dinlediğim ve eşlik etmekten bıkmadığım 'Dua', YouTube'da 47 milyon görüntülenme almış. İkilinin gün geçtikçe başarılarını katlayacağına eminim...

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