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Gülsin Onay'dan sıra dışı bir resital

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, ziyaret ettiği Bayburt´ta harman yerinde patoz ve buğday sapları arasında piyanosuyla resital sundu

Gülsin Onay'dan sıra dışı bir resital
Buğday sapları arasında resital
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HABERTURK.COM / DHA

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki '2021 Silletto' ödüllü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi tarafından düzenlenen 'Harman Şenliği' etkinliklerine katılım ve bir dizi ziyaretler için kente gelen devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, müzedeki konserinin ardından harman yerinde sahne aldı.

Gülsin Onay, harman yerinde patoz ve buğday sapları arasında piyanosuyla konser verdi. Anadolu'da kaybolmaya yüz tütmüş kültürlere dikkati çeken ve dünyaca ünlü bestekârların eserlerine yer veren Onay'ın performansı, beğeni topladı.

Gülsin Onay, Bayburt'un klasik müzik sanatçıları arasında çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Onay, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin Avrupa'da yılın müzesi olması beni çok heyecanlandırdı. Ödülün açıklanmasını müteakip tebrik ettim ve gurur duydum, ülkem adına. Ben de kendi alanımda katkı koymak için burada bir konser vermeyi arzu ettim. Ülkemin bu güzel köşesinden dünyaya verilen mesajları, müziğimle zenginleştirebilirsem ne mutlu bana" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2008'de Bayburt'ta verdiği konsere olan yoğun ilgi nedeniyle, orkestranın aynı gün iki konser vermek zorunda kaldığını hatırlatan Gülsin Onay, "Kadim Anadolu Kültürü'nün en değerli noktalarından biri olan Bayburtluların, ülkemize ve dünyaya katacakları birçok güzellik olduğuna inanıyorum. Toprağına ve ülkesine aşık Bayburt halkına bir iz bırakabilirsem, çok mutlu olacağım. Müzeden çok etkilendim, kültür mirasımızı muhteşem bir atmosferde görünür kılmışlar" diye konuştu.

Gülsin Onay'ı Bayburt'ta konuk etmekten çok mutluluk duyduklarını kaydeden Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu Kenan Yavuz, Onay ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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