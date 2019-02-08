Gümrük ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde 21 adet gergedan boynuzu, 1 adet gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.

GÜNEY AFRİKA'DAN GELEN İKİ YOLCU

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince nesli tehlike altında olan canlıların yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla Türkiye’den transit geçen yolculara Hava Takip Programı üzerinden risk değerlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda Güney Afrika’dan Vietnam’a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanına gelen iki transit yolcu şüpheli olarak belirlendi. Şahıslara ait valizlerin x-ray marifetiyle kontrolünde valizler içerisinde boynuz şekilleri olduğu görüldü. Valizler açıldığında şüpheli cisimlerin gergedan boynuzu olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada şüpheli yolcuların Vietnam’a gitmek üzere arındırılmış alanda bekledikleri tespit edildi.

GERGEDAN BOYNUZU VE YIRTICI TIRNAĞI

Gergedan boynuzlarının, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında sadece CİTES Belgesi ile ticaretinin yapılabilmesinden dolayı şüpheli şahıslar kontrol altına alındı. Söz konusu şahısların gergedan boynuzlarına ait CİTES Belgelerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine, bagajlarda bulunan toplam 21 adet muhtelif şekil ve ebatlarda gergedan boynuzu, 1 adet gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağına el konuldu.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

İHA'nın haberine göre, piyasa değeri 14 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen boynuzlar ve yabani hayvan tırnakları Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.