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        Haberler Gündem Güncel Gümüşhane'de kaçak yapılar yıkılıyor | Son dakika haberleri

        Gümüşhane'de izinsiz ve kaçak yapılar yıkılıyor

        Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyünde izinsiz ve kaçak yapıların yıkımına devam edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 18:20 Güncelleme: 06.08.2025 - 18:20
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        Gümüşhane'de kaçak yapılar yıkılıyor
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        Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyüne bağlı Yeniyayla ve Karabina Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, 18 konteyner, 16 betonarme ve yığma yapı, 3 bungalov ve 1 baraka olmak üzere 38 yapıyı iş makineleriyle yıktı.

        Yapı sahiplerine 3091 sayılı Kanun ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında idari ve adli yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

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        #kaçak yapı
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