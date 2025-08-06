Gümüşhane'de kaçak yapılar yıkılıyor

Gümüşhane'de izinsiz ve kaçak yapılar yıkılıyor
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyünde izinsiz ve kaçak yapıların yıkımına devam edildi
Giriş: 06.08.2025 - 18:20 Güncelleme: 06.08.2025 - 18:20
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyüne bağlı Yeniyayla ve Karabina Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, 18 konteyner, 16 betonarme ve yığma yapı, 3 bungalov ve 1 baraka olmak üzere 38 yapıyı iş makineleriyle yıktı.
Yapı sahiplerine 3091 sayılı Kanun ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında idari ve adli yaptırım uygulanacağı ifade edildi.
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