Günde 25 ton et ve 7 bin şırdan satılacak

Adana'da 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve aynı tarihlerde gerçekleştirilecek 3'üncü Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, pek çok sektörü hareketlendirdi.

Önceki yıllarda düzenlenen etkinliklerdeki ziyaretçi sayısını baz alan esnaf, hazırlıklarını 1 milyon 600 bin katılımcıya yönelik yapmaya başladı.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentteki mezbahaların yanı sıra çevre illerdeki mezbahalardan da destek aldıklarını belirterek, "Kentimizde 2 önemli etkinliğin aynı günlere denk gelmesi çok güzel bir sürpriz oldu. Gerek festival alanında gerekse kentin dört bir yanındaki restoranlara günlük en az 25 ton kırmızı et ve 7 binin üzerinde şırdan tedarik ettik, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.