Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Günde 25 ton et ve 7 bin şırdan satılacak | Son dakika haberleri

        Adana'da iki etkinlikte günde 25 ton et ve 7 bin şırdan satılacak

        Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve aynı tarihlerde gerçekleştirilecek 3'üncü Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda tüketilmek üzere günde en az 25 ton kırmızı et ve 7 binin üzerinde şırdan tedarik ettiklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günde 25 ton et ve 7 bin şırdan satılacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve aynı tarihlerde gerçekleştirilecek 3'üncü Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, pek çok sektörü hareketlendirdi.

        Önceki yıllarda düzenlenen etkinliklerdeki ziyaretçi sayısını baz alan esnaf, hazırlıklarını 1 milyon 600 bin katılımcıya yönelik yapmaya başladı.

        Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentteki mezbahaların yanı sıra çevre illerdeki mezbahalardan da destek aldıklarını belirterek, "Kentimizde 2 önemli etkinliğin aynı günlere denk gelmesi çok güzel bir sürpriz oldu. Gerek festival alanında gerekse kentin dört bir yanındaki restoranlara günlük en az 25 ton kırmızı et ve 7 binin üzerinde şırdan tedarik ettik, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

        Saruhan Yağmur, "Gıda güvenliğine yönelik de Valimiz Yavuz Selim Köşger koordinasyonunda denetimler yapılıyor. Yurt içi ve yurt dışından misafirlerimiz bu etkinliklerde en iyi şekilde ağırlanacak. Organizasyonlar pek çok sektöre can suyu oldu. Yaklaşık 2 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Adana'nın yanı sıra çevre illerdeki oteller de doldu. Adana'ya gelsinler, ciğerimizi, etimizi yesinler, şalgamımızı içsinler, tespihimizi çeksinler" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #adana haberleri
        #Tespih
        #şırdan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor