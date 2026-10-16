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        Haberler Gündem Güncel 11 yaşındaki Alperen, Atatürk büstüne şemsiye tuttu: Islanmasına içim el vermedi

        11 yaşındaki Alperen, Atatürk büstüne şemsiye tuttu: Islanmasına içim el vermedi

        Eskişehir'de 30 Ağustos Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Alperen Macit, yağmurda ıslanmasın diye Atatürk büstünü şemsiyeyle korudu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Macit, "Onu çok fazla seviyorum. Islanmasına içim el vermedi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Atatürk büstünü şemsiyeyle korudu

        Eskişehir'de ortaokul öğrencisi Alperen Macit (11), yağışlı havada okul bahçesindeki Atatürk büstüne şemsiye tuttu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Alperen Macit, "Onu çok fazla seviyorum. Islanmasına içim el vermedi. Bayağı şaşırdım, video çekildiğinden haberim yoktu" dedi.

        Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu’nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Alperen Macit, teneffüs zili çaldığında okul bahçesine çıktı. Yağmur yağdığını fark eden Macit, şemsiyesini alan Atatürk büstü ıslanmasın diye üzerine tuttu. Çevreden görenler, bu anları cep telefonuna kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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        'ÜLKEMİZİ KURDU'

        Bahçeye çıktığında yağmur yağdığını ve büstün ıslandığını gördüğünü belirten Macit, "Tüm arkadaşlarım montlarının kapüşonlarını kapatıp, oyun oynuyordu ve Ata'mın heykeli ıslanıyordu. Ben de Atam ıslanmasın diye onun üstüne şemsiye tuttum. Atamın kalbimde çok büyük bir yeri var. Bir gurur hissiyatı vardı içimde. Atatürk'ü çok seviyorum. Ülkemizi kurdu, ülkemizi ayakta tuttu. Belki o olmasaydı bugün biz burada olmayabilirdik. Onu çok fazla seviyorum. Islanmasına içim el vermedi" dedi.

        'BAYAĞI ŞAŞIRDIM'

        Videosunun çekildiğinden habersiz olduğunu söyleyen Macit, "Bayağı şaşırdım, video çekildiğinden haberim yoktu. Öğretmenlerim gurur duydu, arkadaşlarım sevindi. Ailem yüksek ihtimalle benimle gurur duydu. Onlar da çok sevindi. Arkadaşlarım, onlar da Atatürk'ü çok seviyorlar. Sevmeye lütfen devam etsinler. Onlar için söylüyorum, Atatürk çok iyi birisi" diye konuştu.

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        #Atatürk büstü
        #Eskişehir
        #son dakika
        #yağmur
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