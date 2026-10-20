14 yaşındaki Muhammed 7 gündür kayıp

14 yaşındaki Muhammed'den 7 gündür haber alınamıyor
Şırnak'ın Cizre ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki Muhammed Gören'den 7 gündür haber alınamıyor
Giriş: 20 Ekim 2026 - 15:29 Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yatılı Kur'an kursuna giden Muhammed Gören (14), 7 gün önce kurstan ayrıldıktan sonra evine dönmedi.
Çocuklarından ulaşamayan Gören ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama ve inceleme başlatırken, aile de kendi imkânlarıyla sokak sokak çocuklarını aramaya başladı. Muhammed'in Mersin'de görüldüğü yönündeki ihbar ve iddialar üzerine kente giden aile üyeleri, buradaki arama çalışmalarından da sonuç alamadı.
Aile üyeleri, Muhammed Gören'i görenlerin veya yerini bilenlerin kolluk kuvvetlerine başvurmaları ya da kendilerine ulaşmaları çağrısında bulundu.
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