"7. Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü" başvuruları başladı

Mersin tarihine ilişkin araştırmaları ve kaleme aldığı eserlerle kentin belleğine önemli katkılar sunan Avukat ve Tarih Araştırmacısı Şinasi Develi'nin adını yaşatan ödül, bu yıl yedinci kez sahibini bulacak. "7. Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü"nün başvuru sürecine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.

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Kentin kültürel mirasını yazılı, görsel ve sanatsal üretimlerle geleceğe taşıyan çalışmaları destekleyen ödül kapsamında, farklı disiplinlerden eserlerin değerlendirilmesi hedefleniyor. 19 Ekim-14 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvurularda yaş ve meslek sınırlaması bulunmuyor.

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçeleri sınırları içerisindeki Mersin kent merkezini konu alan çalışmalarla ödüle başvurulabilecek. Başvurular, "www.sinasideveli.com" adresindeki başvuru formu üzerinden yapılabilecek. Sekiz kişiden oluşan bağımsız seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda ödül sahibi 18 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak. Geleneksel hale gelen ödül töreni ise 27 Ocak 2027 tarihinde düzenlenecek.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Büyükşehir'in kentin tarihsel ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalarını Mersin Bellek Ofisi aracılığıyla sürdürdüğünü belirtti.

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Şinasi Develi'nin Mersin tarihine ilişkin çalışmalarının bugün de önemli bir kaynak niteliği taşıdığını vurgulayan Akça, "Şinasi Develi’nin Mersin’in geçmişiyle ilgili sosyal, kültürel, ticari ve her şeyden önce kent belleğiyle alakalı kentimize dair çok önemli katkıları ve aktardığı bilgiler var. Bizler Mersin tarihini araştırmak ve okumak istediğimizde mutlaka Şinasi Develi’nin yayınlarından bu bilgileri alıyoruz" dedi.

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Ödülün kent kimliğine katkı sunan üretimleri teşvik etmesi bakımından önemli olduğunu ifade eden Akça, "Şinasi Develi ödülünün amacı, Mersin'de kent belleğini ve bilincini görünür kılmak. Dolayısıyla, Mersin’imizin geçmişine sahip çıkma, geçmişini araştırma ve geçmişi dijitalleştirerek gelecek nesillere aktarma misyonumuz gereği elimizden geldiğince Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkinliğin içerisinde paydaş olarak yer alıyoruz" diye konuştu.

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Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü Seçici Kurul Dönem Sözcüsü Ruhsar Uçar da Şinasi Develi'nin Mersin tarihine ilişkin yazılı kaynakların sınırlı olduğu bir dönemde önemli araştırmalara imza attığını belirterek, sonraki çalışmalara da öncülük ettiğini anlattı.

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Ödülün ortaya çıkış amacının bu araştırma geleneğinin sürdürülmesi olduğunu ifade eden Uçar, "Mersin için daha çok yazılı ve görsel eser üretimi çoğaltılabilir. Bu çalışmaların devam ederek Mersin'in hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda tanınırlığını ve görünür kılınmasını artırma amacı vardır" dedi.

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Şinasi Develi’nin torunu ve Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü Seçici Kurul Üyesi Avukat Cavide Develi Gürani ise dedesinin adını taşıyan ödülün aileleri açısından büyük anlam taşıdığını belirtti. Ödülün, Develi'nin Mersin'e bıraktığı kültürel mirası yaşatmasının yanı sıra kent adına yeni çalışmaların ortaya çıkmasını teşvik ettiğini ifade eden Gürani, "Öncelikle çok büyük bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Ailemiz açısından çok büyük bir mutluluk" dedi.

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Ödülün Mersin'de kültürel üretimin desteklenmesi açısından taşıdığı değere dikkat çeken Gürani, "Mersin'e dair yapılan çalışmalar, sanat üretimleri, bunları teşvik etmek, bunların kayıt altına alınması çok önemli. Aynı zamanda Mersin’in kent bilincini oluşturma konusunda çok anlamlı ve kıymetli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.