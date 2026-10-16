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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana’da 2 aracın çarpıştığı kazada 58 yaşındaki Adem Pekdur hayatını kaybetti

        Adana’da 2 aracın çarpıştığı kazada 58 yaşındaki Adem Pekdur hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 58 yaşındaki Adem Pekdur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Feci kazada can verdi

        Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre kaza; sabah saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Adem Pekdur (58) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Adem Pekdur, Ziya K. (28) ve Umut Y. (33) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Otomobilin sürücüsü Adem Pekdur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pekdur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #adana
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        #Kozan
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