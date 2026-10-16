Adana’da 2 aracın çarpıştığı kazada 58 yaşındaki Adem Pekdur hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 58 yaşındaki Adem Pekdur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:27 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre kaza; sabah saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Adem Pekdur (58) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Adem Pekdur, Ziya K. (28) ve Umut Y. (33) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilin sürücüsü Adem Pekdur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pekdur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
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Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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