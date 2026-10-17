Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Adıyaman'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Adıyaman'da kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 03:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Adıyaman'da Şemsettin Tekintonğaç idaresindeki kamyonet, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde, M.A. idaresindeki hayvan gübresi yüklü traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kamyonet sürücüsü Tekintonğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör sürücüsü M.A. ise yaralandı

        Tekintonğaç'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilek Gül ile HT 360 - 14 Ekim 2026

        Habertürk'te yayınlanan HT 360 programında, Ortadoğu'daki sıcak gelişmeler ve yurt gündeminin öne çıkan maddeleri masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde; Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın havalimanları ve stratejik altyapılarına yönelik saldırıları detaylandırılıyor. Suudi Arabistan'ın 83...
        #Adıyaman
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı
        Yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'