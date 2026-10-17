Adıyaman'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş: 17 Ekim 2026 - 03:39 Güncelleme:
Adıyaman'da Şemsettin Tekintonğaç idaresindeki kamyonet, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde, M.A. idaresindeki hayvan gübresi yüklü traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kamyonet sürücüsü Tekintonğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör sürücüsü M.A. ise yaralandı
Tekintonğaç'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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