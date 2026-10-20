Hopa-Sarp sınır kara yolunda heyelan: Ağaçlar araçların üzerine devrildi
Artvin Hopa'da Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünellerden birinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan ağaçlar tünel içerisindeki yola ve seyir halindeki bazı araçların üzerine devrildi
Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:12 Güncelleme:
Artvin'in Hopa ilçesi ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünellerden birinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan ağaçlar tünel içerisinde yola ve seyir halindeki bazı araçların üzerine devrildi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşlar, tünel içerisindeki yola devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yaptı. Ağaçların temizlenmesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı..png
Olayda can kaybı yaşanmazken, heyelan nedeniyle ağaçların araçların üzerine devrilmesi bölgede kısa süreli paniğe neden oldu..png
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